⚡️ Силы ПВО уничтожили 5 украинских беспилотников над Крымом БПЛА пытались атаковать Крым в период с 20:00 21 апреля до 6:00 22 апреля, сообщили в Минобороны России.
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⚡️ Силы ПВО уничтожили 5 украинских беспилотников над Крымом БПЛА пытались атаковать Крым в период с 20:00 21 апреля до 6:00 22 апреля, сообщили в Минобороны России.