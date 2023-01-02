Капуста в корзинке из теста. Печем быстрые песочные пироги

Пирог из песочного теста — очень удобная вещь. Тесто можно заготовить заранее и заморозить, оно может лежать там 1-1,5 месяца, дольше лучше не держать, так как в тесте много масла, оно жирное, и лучше не держать в морозилке тесто по полгода.