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Капуста в корзинке из теста. Печем быстрые песочные пироги

Капуста в корзинке из теста. Печем быстрые песочные пироги

Пирог из песочного теста — очень удобная вещь. Тесто можно заготовить заранее и заморозить, оно может лежать там 1-1,5 месяца, дольше лучше не держать, так как в тесте много масла, оно жирное, и лучше не держать в морозилке тесто по полгода.

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