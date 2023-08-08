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С российских радиостанций пропали песни музыкантов-иноагентов

С российских радиостанций пропали песни музыкантов-иноагентов

На минувшей неделе в эфире крупных отечественных рок-радиостанций России не прозвучало ни одной песни уехавших из страны артистов, признанных иностранными агентами.

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Комментарии
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GK
Giulia Kazakova
Супер Россия, гоните ублюдков прозападных подстилок, йуды проклятые, продажные,они враги и никогда не должны жить3,а тем более зарабатывать деньги в России, пусть в аду горят
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ВЦ
Виталий Цуканов
Суки смылись-сукам тудыть и дорога. Твари и гавно вонючее…
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