Посольство РФ в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения с немцами

Заявления представителей Германии о том, что участие россиян нежелательно в мероприятиях, касающихся памяти освобождения узников нацистских концлагерей, способствует эрозии послевоенного примирения с немцами, сообщили в посольстве РФ в ФРГ.
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