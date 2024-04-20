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Посольство РФ в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения с немцами

Посольство РФ в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения с немцами

Заявления представителей Германии о том, что участие россиян нежелательно в мероприятиях, касающихся памяти освобождения узников нацистских концлагерей, способствует эрозии послевоенного примирения с немцами, сообщили в посольстве РФ в ФРГ.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Не делай добра, — не получишь в ответ зла. Нельзя было объединять ГДР с ФРГ. Меченую гниду вместе с Шеварнадзе и ещё несколько десятков &quot;членов&quot; политбюро, прогнившего до самого &quot;дна&quot;, надо было повесить на Красной Площади ещё в 80-х, сразу после смерти Андропова.
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