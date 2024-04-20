Посольство РФ в ФРГ заявило об эрозии послевоенного примирения с немцами

Алексей Камышов

Не делай добра, — не получишь в ответ зла. Нельзя было объединять ГДР с ФРГ. Меченую гниду вместе с Шеварнадзе и ещё несколько десятков "членов" политбюро, прогнившего до самого "дна", надо было повесить на Красной Площади ещё в 80-х, сразу после смерти Андропова.