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«Барсе» забили в 3-м из 14 матчей Ла Лиги. Теперь у каталонцев 5 пропущенных в чемпионате

«Барселона» пропустила 5-й гол в 14 матчах Ла Лиги. Каталонский клуб проигрывает «Осасуне» (0:1, перерыв) в матче 14-го тура Ла Лиги.

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