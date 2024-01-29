Россия в опасности. Выяснилось, что мигранты работают на Британскую разведку

G GISMbICH епвашуметь... И для того, чтобы это понять, нужна было допрашивать какого-то идиота? Резкое увеличение преступлений, совершаемых мигрантами, причём преступлений имеющих мало смысла, кроме увеличения вражды между народами, ДОЛЖНО БЫЛО СПЕЦСЛУЖБАМ ДАТЬ ПОНИМАНИЕ того, что этот процесс с увеличением кол-ва мигрантов, среди которых огромное число провокаторов, преступников и террористов, - управляемый процесс, ровно такой же, как и в Европе. Мне слабо верится, что спецслужбы всерьёз считали текущие процессы с мигрантами случайностью, стихийными процессами и плохим воспитанием в среднеазиатских республиках. Но если это так, я в них разочарован.

ТК Татьяна Ковалева Эту мразь на урановые рудники отправить!!! Страшно жить стало,за детей и внуков страшно! Прекратите им гражданство давать и ввозить их целыми кланами. Еще наглости хватает проверять как они здесь живут! НАРОД ПРОСИТ - закройте границу!!! Не делайте из России вторую Югославию!!!