Капитал страны Россия в опасности. Выяснилось, что мигранты работают на Британскую разведку Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов.
Россия в опасности. Выяснилось, что мигранты работают на Британскую разведку
Комментарии
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G
GISMbICH
епвашуметь... И для того, чтобы это понять, нужна было допрашивать какого-то идиота? Резкое увеличение преступлений, совершаемых мигрантами, причём преступлений имеющих мало смысла, кроме увеличения вражды между народами, ДОЛЖНО БЫЛО СПЕЦСЛУЖБАМ ДАТЬ ПОНИМАНИЕ того, что этот процесс с увеличением кол-ва мигрантов, среди которых огромное число провокаторов, преступников и террористов, - управляемый процесс, ровно такой же, как и в Европе. Мне слабо верится, что спецслужбы всерьёз считали текущие процессы с мигрантами случайностью, стихийными процессами и плохим воспитанием в среднеазиатских республиках. Но если это так, я в них разочарован.
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11 час.
ТК
Татьяна Ковалева
Эту мразь на урановые рудники отправить!!! Страшно жить стало,за детей и внуков страшно! Прекратите им гражданство давать и ввозить их целыми кланами. Еще наглости хватает проверять как они здесь живут! НАРОД ПРОСИТ - закройте границу!!! Не делайте из России вторую Югославию!!!
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9 час.
А
Александр
Сотни лет эта британская разведка «шалит» в России. И не только. Стиль у них такой. У нас же иначе: мордой в салат или в дерьмо. Потом поржать. Хотя и были разовые «шалости». Идеал у нас другой: дубину в небо запустить, и на печку. Стакан водки не закусывая. Вот это герой! А остальных баб-ёжик и соловьев- разбойников - к ногтю. Потери? Бабы нарожают! Лихие мы. Но британскому кон-фу не мешало бы поучиться. Опять не то. Думать надо! А чем и кому? Тут смены кафтанов маловато будет.
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2 час.
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