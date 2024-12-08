В Дагестане задержаны 12 человек, планировавших теракт

В Дагестане сотрудники УФСБ по республике задержали 12 человек, планировавших организовать теракт. «В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, которые планировали осуществить крупный террористический акт», – сообщает пресс-служба ФСБ.