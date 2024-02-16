Мы играем в капитанов дальнего плаванья, пилотов больших самолётов, исследователей космических просторов, покорителей горных вершин и просто героев, которые всегда придут на помощь друзьям! Не пропустите приключения больших и маленьких героев 23 февраля на телеканале «Карусель»! Программа передач на 23 февраля.