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Контрафронт

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Сомали: Военные: Экипаж судна MV Lutuf под флагом Камеруна был спасен, а 14 пиратов были убиты в...

Сомали: Военные: Экипаж судна MV Lutuf под флагом Камеруна был спасен, а 14 пиратов были убиты в результате совместной турецко-сомалийской операции в Годобджиране, регион Нугаал, Пунтленд, по освобождению судна после того, как оно было захвачено и удержано с целью выкупа у берегов Марайи 17 августа.

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