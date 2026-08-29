Сомали: Военные: Экипаж судна MV Lutuf под флагом Камеруна был спасен, а 14 пиратов были убиты в результате совместной турецко-сомалийской операции в Годобджиране, регион Нугаал, Пунтленд, по освобождению судна после того, как оно было захвачено и удержано с целью выкупа у берегов Марайи 17 августа.