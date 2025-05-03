Зеленский отверг предложение президента России о трёхдневном перемирии, добавив, что не гарантирует безопасность иностранным лидерам в Москве 9 мая

Из Киева приходит информация о том, что никакого трёхдневного перемирия с 8 по 10 мая не будет. Причиной является то, что называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский отверг предложение властей России.
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