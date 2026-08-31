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За рулем

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Популярный отечественный кроссовер получил новую версию — цена и особенности

Популярный отечественный кроссовер получил новую версию — цена и особенности

обзавелся новой версией – «Стандарт с телематикой 2026». Она появилась в прайс-листе кроссовера с ручным управлением.

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