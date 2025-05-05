Русские требуют доступных технологий: 60% за адаптацию IT-продуктов

Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", более половины русских считают, что IT-компании обязаны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью, а 70% поддерживают создание вспомогательных технологий для их интеграции в общество.
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