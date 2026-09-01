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Новости Брянска

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Брянские бойцы «БАРС-Брянск» получили удостоверения ветеранов

Брянские бойцы «БАРС-Брянск» получили удостоверения ветеранов

Бойцы бригады «БАРС-Брянск» получили удостоверения ветеранов боевых действий, что открывает доступ к льготам и социальной поддержке.

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