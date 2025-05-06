Ко Дню Победы Алтайское реготделение ЛДПР передало бойцам СВО очередной УАЗ

ЛДПР часто отправляет гуманитарные грузы на СВО К 80-летию Победы в Великой Отечественной войны активисты Алтайского регионального отделения ЛДПР подготовили и отправили бойцам на СВО очередной автомобиль УАЗ.
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