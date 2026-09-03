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test mazurok

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👮‍♂️ Россиянин обманул участника СВО на 6,3 млн рублей при покупке

👮‍♂️ Россиянин обманул участника СВО на 6,3 млн рублей при покупке несуществующей квартиры в Севастополе В 2023 году житель Подмосковья представился военнослужащему высокопоставленным сотрудником ФСБ и пообещал помочь купить квартиру со значительной скидкой.

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