👮♂️ Россиянин обманул участника СВО на 6,3 млн рублей при покупке несуществующей квартиры в Севастополе В 2023 году житель Подмосковья представился военнослужащему высокопоставленным сотрудником ФСБ и пообещал помочь купить квартиру со значительной скидкой.
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