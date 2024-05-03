В Хабаровске суд приговорил противника СВО к 15 годам за поджог военкомата

Суд приговорил жителя Хабаровска к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом России, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии