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В Хабаровске суд приговорил противника СВО к 15 годам за поджог военкомата

В Хабаровске суд приговорил противника СВО к 15 годам за поджог военкомата

Суд приговорил жителя Хабаровска к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над флагом России, хулиганство и вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти.

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