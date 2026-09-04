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Газета «Культура»

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Настя Кравченко: Форум в Петербурге — лучшее место для дискуссий о новых языках коммуникации с молодежью

Настя Кравченко: Форум в Петербурге — лучшее место для дискуссий о новых языках коммуникации с молодежью

Форум объединенных культур в Санкт-Петербурге — лучшее место для обсуждений нового языка коммуникации с молодежью о ценностях, идентичности, памяти, традициях и будущем, рассказала белорусская певица и блогер Настя Кравченко в преддверии форума.

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