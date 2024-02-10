Разработчик MMORPG RuneScape, Jagex, был официально приобретен за 1,1 миллиарда долларо...

Разработчик MMORPG RuneScape, Jagex, был официально приобретен за 1,1 миллиарда долларовПосле появления сообщений о том, что сделка по продаже разработчика RuneScape Jagex компании CVC Capital близка к завершению, она стала официальнойЧитать дальше → источник.