Разработчик MMORPG RuneScape, Jagex, был официально приобретен за 1,1 миллиарда долларо...

Разработчик MMORPG RuneScape, Jagex, был официально приобретен за 1,1 миллиарда долларовПосле появления сообщений о том, что сделка по продаже разработчика RuneScape Jagex компании CVC Capital близка к завершению, она стала официальнойЧитать дальше → источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)