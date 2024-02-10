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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик MMORPG RuneScape, Jagex, был официально приобретен за 1,1 миллиарда долларо...

Разработчик MMORPG RuneScape, Jagex, был официально приобретен за 1,1 миллиарда долларо...

Разработчик MMORPG RuneScape, Jagex, был официально приобретен за 1,1 миллиарда долларовПосле появления сообщений о том, что сделка по продаже разработчика RuneScape Jagex компании CVC Capital близка к завершению, она стала официальнойЧитать дальше → источник.

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