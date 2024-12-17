Кировские депутаты отклонили законопроект о запрете пропаганды одиночества

КИРОВ, 17 декабря, ФедералПресс. Депутаты комитета по регламенту заксобрания Кировской области обсудили инициативу Ольги Борисовой о запрете пропаганды одиночества, которую она предлагает направить в Госдуму.
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