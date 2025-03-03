Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

Леопольд Счастливый

кто-то , помнится ,с высокой трибуны заявлял о сохранении русского народа? и сам же ведет к тому, что и не так уж и через много лет русских-то по пальцам можно будет пересчитать! давно ли были те времена, когда азиатов не было? а посмотрите что теперь? ужас! куда ни глянь -одни азиаты! тупые! неграмотные! злые как псы на цепи! власть! это ты так борешься за сохранение РУССКОГО НАРОДА!