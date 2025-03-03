Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. А что насчёт наших прав? О них никто даже не вспоминает. В частности, ни слова о правах россиян, чьи рабочие места занимают мигранты, посол Казахстана Даурен Абаев, заявивший о нарушении прав их семей, не сказал.

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Комментарии
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Александр Дубков
пусть живут у себя дома
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5 час.
Леопольд Счастливый
почему не знают, что думать? и знают и думают, что надо!!!!!!!!!!!!!
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49 мин.
Леопольд Счастливый
кто-то , помнится ,с высокой трибуны заявлял о сохранении русского народа? и сам же ведет к тому, что и не так уж и через много лет русских-то по пальцам можно будет пересчитать! давно ли были те времена, когда азиатов не было? а посмотрите что теперь? ужас! куда ни глянь -одни азиаты! тупые! неграмотные! злые как псы на цепи! власть! это ты так борешься за сохранение РУССКОГО НАРОДА!
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36 мин.
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