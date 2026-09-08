Лавров раскрыл, примет ли Путин участие в саммите с КНР и США

Российский лидер Владимир Путин не откажется от участия в саммите РФ — КНР — США в Шэньчжэне на полях мероприятий АТЭС, если ему поступит соответствующее предложение.
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