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Маск обозлился на фонд Сороса: Миллиардер намерен подать в суд из-за подавления свободы слова

Маск обозлился на фонд Сороса: Миллиардер намерен подать в суд из-за подавления свободы слова

Американский предприниматель Маск собирается подать в суд на фонд Сороса.Выяснилось, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск готовится подать в суд на фонд "Открытое общество"* известного глобалиста и финансиста Джорджа Сороса.

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