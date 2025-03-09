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Военное обозрение

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Приказа на отступление ВСУ из Курской области не будет, Зеленский собирает внеочередное заседание ставки

Приказа на отступление ВСУ из Курской области не будет, Зеленский собирает внеочередное заседание ставки

Сырского вызвали в Киев "на ковёр".

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