Закупка оружия Киевом

Потраченные 770 миллионов долларов либо пропали, либо вернулись оружием, воевать которым невозможно. Об этом пишет Financial Times ссылаясь на правительственные и судебные документы чиновников, торговцев оружием и производителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии