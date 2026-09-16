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Bank Of England To Stop Selling 20- And 30-Year Gilts As Yields Soar

Bank Of England To Stop Selling 20- And 30-Year Gilts As Yields Soar

Bank Of England To Stop Selling 20- And 30-Year Gilts As Yields Soar The Bank of England ​is set to announce this week that it will stop selling long-dated government bonds which ‌have been hit by a global selloff in debt markets, potentially freeing up some cash for finance minister John Healey, the Telegraph reported adding that the BoE would say it would stop selling 20- ​and 30-year gilts.

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