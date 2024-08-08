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Еще один курорт Турции оказался заражен “болезнью отсутствия туристов”

Еще один курорт Турции оказался заражен “болезнью отсутствия туристов”

Город Эрзурум, известный своими горнолыжными курортами, сталкивается с сокращением числа туристов. Если в первые шесть месяцев 2023 года город посетили более 180 тысяч туристов, то в этом году за аналогичный период число посетителей сократилось до 178 тысяч.

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