В приграничных селах под Курском остались сотни тел украинских военнослужащих. По данным с места событий, тела погибших лежат прямо на улицах и в лесополосах, откуда их не удается вывезти из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.
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