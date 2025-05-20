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Сотни тел военных ВСУ остаются в селах возле госграницы под Курском

Сотни тел военных ВСУ остаются в селах возле госграницы под Курском

В приграничных селах под Курском остались сотни тел украинских военнослужащих. По данным с места событий, тела погибших лежат прямо на улицах и в лесополосах, откуда их не удается вывезти из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

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