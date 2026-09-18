5-й Международный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ объявил программу

С 14 по 18 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске пройдет 5-й Международный фестиваль авторского кино КАРО/АРТ.
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