Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Интересно а на все должности в Чечне у Кадырова хватит своих детей или близких родственников?Кадыров сообщил о...
  • Владимир Акулов
    Что  такое  деривация  в  артиллерии?Боец отряда «Орел...
  • Гусаров Игорь
    Блинкен, если бы ты сдох, вообще бы все выиграли. Прости Господи.Блинкен заявил, ч...

Правительство РФ одобрило компенсацию за работу в праздники при увольнении

Правительство РФ одобрило компенсацию за работу в праздники при увольнении

Российское правительство утвердило изменения в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели должны будут возмещать сотрудникам неиспользованные отгулы за работу в праздничные и выходные дни при увольнении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх