Правительство РФ одобрило компенсацию за работу в праздники при увольнении

Российское правительство утвердило изменения в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели должны будут возмещать сотрудникам неиспользованные отгулы за работу в праздничные и выходные дни при увольнении.
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