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Угадайте советские мультфильмы про порядок и уборку: чисто для взрослых, только рожденные в СССР засыплются!

Угадайте советские мультфильмы про порядок и уборку: чисто для взрослых, только рожденные в СССР засыплются!

Порядок ли у вас в голове или бардак? Проверьте себя на классике мультипликации СССР! фото: YouTubeПраздник сегодня чисто символический: Всемирный день чистоты отмечают 20 сентября.

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