В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

Вчера уже под вечер пришла информация, что печально известного генерала Сухраба Ахмедова. Главное в этой новости вовсе не то, что взят (хотя пока только отстранён) очередной генерал, попавший под чистку, а то, что он руководил парнями «на земле».
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