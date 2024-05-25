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  • Лариса
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В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

В Минобороны продолжается чистка. А кто придёт на освободившиеся места?

Вчера уже под вечер пришла информация, что печально известного генерала Сухраба Ахмедова. Главное в этой новости вовсе не то, что взят (хотя пока только отстранён) очередной генерал, попавший под чистку, а то, что он руководил парнями «на земле».

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
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2 час.
Лариса
Дебил 😇😘блин
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17 мин.

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