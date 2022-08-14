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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: референдум в регионе состоится, невзирая на позицию США

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: референдум в регионе состоится, невзирая на позицию США

Референдум на территории Херсонской области состоится, невзирая на позицию Соединенных Штатов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

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