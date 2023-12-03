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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави выиграл все 4 матча против Симеоне в качестве тренера, три последних – со счетом 1:0

Хави выиграл все 4 матча против Симеоне в качестве тренера, три последних – со счетом 1:0

Сегодня «Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) в рамках 15-го тура Ла Лиги. Это был четвертый матч Хави в качестве тренера против Симеоне.

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