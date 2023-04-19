Российские военкоры, политологи и военные эксперты получили странные посылки с бюстом

Российским военным корреспондентам, политологам и экспертам прислали бюсты маршала Жукова. Telegram-канал SHOT опубликовал материал, в котором сообщает, что политолог Константин Сивков обратился в правоохранительные органы и рассказал о загадочной посылке, которую получил от некоего Никиты Баранина из Ульяновска.
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