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Право на лучшую жизнь

Право на лучшую жизнь

Китайский фонд развития прав человека и NCR, который является аналитическим центром информационного агентства «Синьхуа», обнародовали в четверг доклад под названием «За лучший мир: взгляд на прошедшее десятилетие совместных усилий в рамках инициативы «Пояс и путь» с точки зрения обеспечения прав человека».

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