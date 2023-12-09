Право на лучшую жизнь

Китайский фонд развития прав человека и NCR, который является аналитическим центром информационного агентства «Синьхуа», обнародовали в четверг доклад под названием «За лучший мир: взгляд на прошедшее десятилетие совместных усилий в рамках инициативы «Пояс и путь» с точки зрения обеспечения прав человека».