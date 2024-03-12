Минобороны сообщило о ночных атаках 25 дронов на регионы России, все уничтожены

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских дронов и ракет. Беспилотники сбивали в Подмосковье и Ленобласти, в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях.
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