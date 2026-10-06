На Кубани 6 октября воздух прогреется до +23 °С

В горной части Кубани 6 октября воздух прогреется лишь до +6…11 °С, тогда как на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +24 °С, а в краевой столице осадков не ожидается.
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