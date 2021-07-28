С канистрами краденого топлива поймали уссурийского машиниста

В момент кражи дизельного топлива с тепловоза полиция Уссурийска задержала машиниста. Против мужчины возбудили уголовное дело, однако после признания вины и возмещения ущерба фигуранту грозит только судебный штраф, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.