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С канистрами краденого топлива поймали уссурийского машиниста

С канистрами краденого топлива поймали уссурийского машиниста

В момент кражи дизельного топлива с тепловоза полиция Уссурийска задержала машиниста. Против мужчины возбудили уголовное дело, однако после признания вины и возмещения ущерба фигуранту грозит только судебный штраф, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

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