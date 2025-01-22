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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанга салкыннар килде, көндез -14 градус салкын булачак

Татарстанга салкыннар килде, көндез -14 градус салкын булачак

Чәршәмбе, 22 гыйнварда, Татарстанда көндез явым-төшем көтелми. ТР Гидрометүзәге мәгълүматларына караганда, республикада җил төньяк-көнбатыштан көтелә: иртән аның тизлеге 9 — 14 м/с тәшкил итәчәк, әмма урыны белән тизлеге 16 — 21 м/с ка кадәр җитәргә мөмкин, ә көндез ул 6 — 11 м/с ка кадәр булачак.

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