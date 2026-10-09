Экс-нардеп Олейник: Анну Скороход могут сделать президентом Украины

Экс-депутат Рады Владимир Олейник предположил, что Анна Скороход, предложившая закрепить нейтральный статус Украины в Конституции, может действовать при поддержке США в рамках сценария смены Зеленского.
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