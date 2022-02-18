Происшествия

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В Томской области полицейские и юные инспекторы движения провели профилактическую акцию «Пешеход, твой ход»

В Томской районе полицейские и их юные помощники напомнили пешеходам о правилах перехода проезжей части.

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