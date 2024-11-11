Врачи ТКМ провели в Астане бесплатные консультации

11 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 10 ноября в Астане, столице Казахстана, стартовал бесплатный прием пациентов в Китайско-казахстанском центре традиционной медицины, а также началась Неделя популяризации традиционной китайской медицины /ТКМ/.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)