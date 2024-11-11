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Китай

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Врачи ТКМ провели в Астане бесплатные консультации

11 ноября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 10 ноября в Астане, столице Казахстана, стартовал бесплатный прием пациентов в Китайско-казахстанском центре традиционной медицины, а также началась Неделя популяризации традиционной китайской медицины /ТКМ/.

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