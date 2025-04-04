Будущее своими руками: в Екатеринбурге прошел чемпионат AtomSkills-2025

Екатеринбург стал эпицентром профессионального мастерства. Сегодня в столице Урала завершается чемпионат AtomSkills-2025 — ежегодное соревнование рабочих и инженерных профессий, которое организует госкорпорация «Росатом».
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