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Силы ПВО ВС России сбили за сутки более 900 БПЛА ВСУ

Силы ПВО ВС России сбили за сутки более 900 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки уничтожили более 900 БПЛА ВСУ. Об этом говорится в сводке ведомства.

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