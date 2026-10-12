Кто контролирует мировой экспорт дизельного топлива?

США и Россия остаются крупнейшими поставщиками дизельного топлива на мировой рынок. По итогам 2025 года на них пришлось почти четверть глобального экспорта, следует из расчетов на основе данных JODI и ОПЕК.
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США являются крупнейшим поставщиком дизельного топлива. А закупая у России дизель будут продавать ЕС и другим в два раза дороже. Трамп же сказал, что мы продаём его дёшево.