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Аргументы недели

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Кто контролирует мировой экспорт дизельного топлива?

Кто контролирует мировой экспорт дизельного топлива?

США и Россия остаются крупнейшими поставщиками дизельного топлива на мировой рынок. По итогам 2025 года на них пришлось почти четверть глобального экспорта, следует из расчетов на основе данных JODI и ОПЕК.

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