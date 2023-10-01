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В пирамиде фараона Сахура обнаружены восемь скрытых камер

В пирамиде фараона Сахура обнаружены восемь скрытых камер

Внутри пирамиды египетского фараона Сахура были обнаружены восемь скрытых камер. Открытие было сделано совместной египетско-немецкой археологической миссией Вюрцбургского университета во главе с доктором Мохамед Исмаил Халедом, Министерство туризма и древностей Египта.

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