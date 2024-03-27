Успенская уверена, что ряду артистов нужно отдохнуть в тяжелое для страны время

В России есть артисты, которые не должны выступать в сложные времена страны времена, заявила Любовь Успенская в эфире “Русского Радио” на мемориальном концерте “Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио” в связи с отменой выступлений после теракта в “Крокус Сити Холле”.
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