Успенская уверена, что ряду артистов нужно отдохнуть в тяжелое для страны время

В России есть артисты, которые не должны выступать в сложные времена страны времена, заявила Любовь Успенская в эфире “Русского Радио” на мемориальном концерте “Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио” в связи с отменой выступлений после теракта в “Крокус Сити Холле”.