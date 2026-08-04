Украина сдвинула сроки производства ракет «Фламинго» из-за задержки кредита ЕС

Украинский производитель боеприпасов столкнулся с вынужденной корректировкой планов: компания Fire Point не получила вовремя финансовые средства от Европейского союза, предназначенные для программы ракет «Фламинго».
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