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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль провел и проиграл первый матч с середины января. В паре с Марком Лопесом уступил Перселлу и Томпсону

Рафаэль Надаль вернулся в тур после травмы бедра. В первом круге парного турнира в Брисбене он вместе с Марком Лопесом проиграл Максу Перселлу и Джордану Томпсону – 4:6, 4:6.

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