Директор Московского зоопарка поддержала решение Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года Глава Московского зоопарка Светлана Акулова выразила поддержку решению действующего президента выдвинуться в качестве кандидата на выборах в 2024 году.
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